Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercol edì 1 1 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà vento stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno debol i e il mar e da mosso a poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o tesi per l'intera giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà mosso. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 7 °C e la minima di 8 °C. I venti sarann o moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Nord- Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20 ° C e la minima di 9 ° C. I venti sarann o moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Est-Nord e st, al pomeriggio da Sud- S u dovest . Il mare sarà poco moss o . A Nuoro il cielo sarà in prevalenza poco nuvolos a con addensamenti dal pomeriggio associati a deboli piogge. Si prevede 3 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 6 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nordest , moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Sarà dunque un m ercole d ì i n prevalenza seren o, con venti da moderati a tesi e temperature che raggiungeranno massime di 20 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba