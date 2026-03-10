Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 11 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà vento stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare da mosso a poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 13°C. I venti saranno tesi per l'intera giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare sarà mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti dal pomeriggio associati a deboli piogge. Si prevede 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17° C e la minima di 6°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Sarà dunque un mercoledì in prevalenza sereno, con venti da moderati a tesi e temperature che raggiungeranno massime di 20°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba