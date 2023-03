Cagliari, la denuncia: “Hanno rubato lo smartwatch di mia madre morta all’ospedale”

Al dolore per la morte della madre, Giulia Lasio, ex commessa deceduta a 72 anni per una setticemia nel reparto di Medicina dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, si è aggiunta la rabbia e lo sdegno per un furto che contribuisce ad aumentare il livello della disperazione e delle lacrime tra i suoi parenti. Al momento del ritiro di tutti gli oggetti appartenuti alla donna, non è stato più trovato un orologio: “Uno smartwatch del valore di cinquanta euro”, spiega, a Casteddu Online, il figlio della donna, Stefano Testa, tornato in Irlanda dopo il funerale della madre per motivi di lavoro. È lui ad avere scritto una email di protesta all’Ufficio relazioni con il pubblico di Ats Sardegna. Eccola.

“Mi chiamo Stefano Testa e scrivo a nome della mia famiglia per esporre una lamentela riguardante il trattamento ricevuto durante il ricovero della mia madre, Giulia Lasio, presso il reparto di medicina dell’ospedale Santissima Trinità. Purtroppo, mia madre è deceduta il 23 febbraio, ma durante il suo ricovero è stato rubato un oggetto personale di basso valore economico ma di alto valore affettivo, un orologio che faceva parte dei suoi oggetti personali. Nonostante i nostri ripetuti tentativi di contattare il reparto di Medicina per recuperare l’oggetto, nessuno ci ha fornito alcuna collaborazione o interesse al riguardo. Desidero mostrare la mia indignazione per questa situazione e per la mancanza di rispetto nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie. Questo comportamento è inaccettabile e non rispetta gli standard di qualità che ci si aspetta dalle strutture sanitarie. Chiedo alla direzione dell’ospedale Santissima Trinità di prendere seriamente in considerazione la gravità di questa situazione e di adottare le misure necessarie per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro. Speriamo che l’oggetto venga restituito e che venga trovata una soluzione per questo spiacevole episodio”. Stefano Testa resta in attesa di una risposta, anche se sembra essere molto difficile ritrovare, a quasi un mese di distanza, lo smartwatch.