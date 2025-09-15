Sono intervenuti per un banale e comune intervento di apertura porta e invece i vigili del fuoco hanno fatto una macabra scoperta: in quella casa di piazza Medaglia Miracolosa a Cagliari c’era il cadavere di un anziano in avanzato stato di decomposizione. Accanto al corpo, secondo le prime indiscrezioni, tracce di sangue, nell’appartamento che a prima vista sembra essere sottosopra.

Nessuna pista al momento è esclusa, l’anziano potrebbe essere stato vittima di un incidente domestico e non essere più riuscito a rialzarsi o potrebbe esserci stato l’intervento di altre persone.

Indagano gli agenti della mobile.