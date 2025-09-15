Il 54,8% degli edifici scolastici non ha beneficiato di verifiche sulla vulnerabilità sismica. Meno del 15% degli edifici in zona sismica è stato progettato o adeguato secondo la normativa antisismica. Solo il 47% degli edifici scolastici dispone del certificato di agibilità. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici è sottofinanziata e diseguale.

Questi dati sono allarmanti e richiedono un intervento immediato per garantire la sicurezza degli studenti. È necessario che le autorità competenti prendano misure concrete per migliorare le condizioni degli edifici scolastici e prevenire possibili tragedie. La sicurezza degli studenti deve essere una priorità assoluta.