Siamo tornati a casa con una missione chiara: prenderci cura della tua vista con passione, competenza e un tocco di stile. Dopo anni di esperienza maturata nel mondo dell’ottica a Milano, abbiamo deciso di riportare tutto ciò che abbiamo imparato nella nostra città natale, Cagliari. Così nasce Occhialens, una nuova realtà giovane e dinamica, pensata per offrire un servizio su misura, accessibile e attento davvero alle esigenze di ogni cliente.

“La tua vista ci sta a cuore” non è solo il nostro slogan, ma il principio che guida ogni scelta: dalla consulenza personalizzata alla selezione delle montature, fino ai servizi gratuiti che offriamo ogni giorno.

Da Occhialens trovi:

Controllo della vista gratuito, sempre disponibile, anche su prenotazione tramite la nostra pagina Instagram;

Applicazione lenti a contatto con prova guidata e assistenza continua;

Manutenzione e regolazione occhiali per mantenere sempre il massimo comfort.

Montaggi occhiali in sede, grazie alla nostra strumentazione di ultima generazione.

Tutto l’anno, la nostra promo 2×1: paghi uno e prendi due, acquistando un’occhiale firmato graduato, avrai una montatura in omaggio tra quelle contrassegnate dal bollino verde.

Convenzioni dedicate ai possessori della tessera ASSOCARD con sconti fino al 50%

Che tu stia cercando un look nuovo, una visione più nitida o un team di ottici che sappia davvero ascoltarti,

Occhialens è il posto giusto per te.

Ti aspettiamo in negozio per offrirti una consulenza personalizzata e aiutarti a scegliere l’occhiale perfetto.

Perché da noi, non sei solo un cliente: sei al centro dello sguardo.

Puoi trovarci su Instagram: occhialens_ottica

o chiamarci al: 3930290321

Prenota qua il controllo della vista gratuito! 👉 https://Linktr.ee/occhialens