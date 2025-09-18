Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari nei confronti di una 46enne disoccupata del capoluogo, già nota alle Forze di Polizia.
Il provvedimento scaturisce dalle reiterate violazioni commesse dalla donna alla misura alternativa dell’affidamento terapeutico presso il servizio sociale, cui era sottoposta a seguito di condanne per reati contro il patrimonio.
L’arrestata è stata trasferita presso la Casa circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.