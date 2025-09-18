“Ormai il marciapiede è bloccato con il pericolo che la gente per poter passare è costretta ad attraversare la strada rischiando di venire travolta dalle macchine che sfrecciano ad alta velocità” spiega un cittadino.

“Nonostante ci sia vicino una telecamera del comune, pare non siano mai stati presi provvedimenti”. Sono state fatte diverse denunce e segnalazioni agli organi competenti, ma, sinora, gli incivili agiscono ancora.

“Mi chiedo chi sarà responsabile quando qualche bambino verrà investito”: questa è la paura più grande dei cittadini che lanciano un appello alle istituzioni al fine di mettere in sicurezza il marciapiede e restituire il decoro alla via.