Lo sport alla base della salute, della prevenzione cardiovascolare e dell’invecchiamento attivo: in due parole, Longevity Run. La tappa sarda della manifestazione, organizzata dall’assessorato allo Sport, tempo libero e infrastrutture sportive in collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma e Sport e Salute spa, promotori nazionali dell’iniziativa, arriva a Cagliari sabato 27 e domenica 28 settembre: due giorni di attività sportive, check up gratuiti, incontri con esperti, camminate.

Ospitata negli spazi del Lazzaretto, l’iniziativa ha come slogan “La prevenzione è un traguardo per tutti”: un weekend che combacia con l’azione dell’amministrazione comunale nel settore dello sport, inteso prima di tutto come fondamentale per la qualità della vita ad ogni età.

Lo sottolinea l’assessore allo Sport, tempo libero e infrastrutture sportive Giuseppe Macciotta, durante la presentazione dell’iniziativa: “L’attività del Comune in questa direzione è precisa e dichiarata: siamo felici di ospitare per la prima volta la Longevity Run e gli specialisti del Gemelli per un appuntamento utile per ribadire ancora una volta quanto movimento, attività fisica e stili di vita di qualità siano importanti per le cittadine e i cittadini. Confidiamo in una risposta importante della città, perché è importante lo scopo dell’iniziativa”.

Michele Boero, nella doppia veste di presidente della commissione Sport in Consiglio comunale e medico, ribadisce come “attività fisica e salute costituiscano da sempre un binomio inscindibile: la longevità non è un fattore numerico, è soprattutto una questione di qualità della vita. Il Comune mostra una notevole sensibilità per un tema importante come quello di assicurare a tutte e tutti la possibilità di fare attività fisica e sport”.

Ricco il programma degli appuntamenti. Si parte sabato 27 con il convegno a ingresso libero “Prevenzione e longevità: dalla scienza alla pratica”: medici, esperti e atleti a confronto su stili di vita e salute, con focus particolari sull’attività fisica e invecchiamento attivo, nutrizione e metabolismo per la longevità, movimento e salute mentale negli anziani.

“È importante il fatto che Cagliari abbia creduto in questa iniziativa”, ha sottolineato Francesco Landi, direttore del dipartimento Scienze dell’invecchiamento, ortopediche e reumatologiche del Policlinico Universitario Gemelli, in collegamento da Roma: “Per la prima volta arriviamo in Sardegna, la speranza è di poter proseguire nei prossimi anni. L’obiettivo è quello di comunicare due pilastri fondamentali della longevità, che sono il corretto stile di vita e la prevenzione: i nostri medici saranno a disposizone di chiunque vorrà partecipare all’iniziativa”

Sempre nella giornata di sabato, a partire dalle 10, sarà infatti possibile effettuare check up gratuiti con gli specialisti del Policlinico Gemelli: 10 gazebo e 12 medici per il monitoraggio, in particolare, di otto fattori che, quando trascurati, aumentano i rischi cardiovascolari: pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, indice di massa corporea, dieta, esercizio fisico, fumo e qualità del sonno. Al Longevity Village sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulla longevità e mettersi alla prova prova con attività sportive come la ginnastica dolce o le racchette del pikleball.

Domenica 28 settembre è poi la giornata della vera e propria Longevity Run, con partenza fissata alle 10: una camminata ludico-motoria di quattro chilometri, non competitiva, aperta e adatta a tutti, sul lungomare tra il Lazzaretto e il Padiglione Nervi, dove si svolgeranno le premiazioni finali.

Le iscrizioni per la camminata sono aperte sul sito longevityrun.it, con il kit gara in omaggio per i primi 500 iscritti.