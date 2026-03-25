Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 2 6 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile ovunque . I venti saranno tesi e il mar e agitato. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 11 °C. I venti sarann o forti per l'intera giornata e provenienti al mattino da Ovest- Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 1 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o molto forti e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza molt o nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 11 ° C. I venti saranno forti e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto moss o . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 8 ° C e la minima di 6 °C. I venti sarann o molto forti e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Ci aspetta dunque un gioved ì in prevalenza poco nuvoloso , senza piogge, con venti in prevalenza molto forti e temperature in brusco calo . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornat a e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba