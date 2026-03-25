Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 26 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile ovunque. I venti saranno tesi e il mare agitato. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 11°C. I venti saranno forti per l'intera giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 11°C e la minima di 9°C. I venti saranno molto forti e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornataper tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza molto nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 11°C. I venti saranno forti e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 8° C e la minima di 6°C. I venti saranno molto forti e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Ci aspetta dunque un giovedì in prevalenza poco nuvoloso, senza piogge, con venti in prevalenza molto forti e temperature in brusco calo. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba