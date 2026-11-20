Cagliari, una discarica a cielo aperto davanti al palazzo della Regione: il piazzale di viale Trento sommerso da rifiuti e escrementi. Le aiuole sono solo un ricordo e tra le macchine in sosta c’è chi trova spazio per espletare i bisogni fisiologici.

Sono lontani i tempi in cui i siottini usufruivano di quello spazio per riunirsi prima delle lezioni: tutti seduti sui gradini, si parlava, si rideva e scherzava prima di immergersi nelle impegnative ore dedicate al greco, al latino e alla filosofia.

Certo, le difficoltà in quel territorio non sono mai mancate, ma nel corso degli anni la realtà è decisamente peggiorata. Ora i rifiuti si sono moltiplicati a vista d’occhio, i sacchi della spazzatura abbondano e il degrado regna. E tutto a pochi passi da dove lavora la giunta che governa la Sardegna.

Un triste spettacolo che i cittadini virtuosi non meritano, chi abita in zona si lamenta e chi usufruisce del parcheggio non è tranquillo.

Più civiltà, insomma, viene richiesta da chi paga la Tari, il territorio non può essere ostaggio di pochi gruppi di vandali, e una decisa presa di posizione da parte delle istituzioni per punire gli incivili e proteggere il grande piazzale che divide viale Trento da viale Trieste.

Foto: Angelo Cremone