Assemini, piove, si allaga e le fogne esplodono: come ogni anno le criticità della città mettono in ginocchio i residenti che, in vari punti del territorio, devono fare i conti con l’alta marea accompagnata da residui fognari galleggianti.La protesta della minoranza, Stefano Demontis: “È arrivato l’autunno. Come ogni anno. Non dovrebbe essere una novità.E come ogni anno, ad Assemini, basta una pioggia forte per vedere la stessa scena vergognosa: allagamenti, tombini che esplodono e liquami ed escrementi che finiscono sui marciapiedi e in mezzo alla strada, nel centro urbano.

Non è solo sfortuna. È incuria.

Sono andato a fare un sopralluogo in centro. La situazione è questa:

Quasi tutte le caditoie e i tombini sono ostruiti. Erbaccia, carta, plastica, mozziconi di sigaretta, detriti di ogni genere. Nessuno li ha puliti prima dell’autunno. Bisogna intervenire urgentemente. Le promesse di intervento si sprecano, ma non servono a nulla. Servono azioni concrete.

Se l’acqua piovana non scorre, va a finire dove non deve.

Risultato: non è solo un disagio per chi cammina o per chi guida. È anche un’emergenza igienico-sanitaria. È un pericolo per la salute pubblica.

E tutto questo è prevedibile. E prevenibile. Basta pulire per limitare i danni.

Per questo ho presentato l’ennesima interrogazione urgente al Sindaco e all’Assessore competente”.

Demontis sollecita per “un piano straordinario immediato di pulizia, disinfezione e rimozione dei detriti da tutte le caditoie e i tombini del centro”, chiedendo una tempistica celere perché “le piogge non aspettano le delibere ne i lunghi tempi morti di questa Giunta”. Non solo: “Cosa si sta facendo per individuare e sanzionare chi allaccia abusivamente le acque piovane alla fogna nera, aggravando il collasso del sistema?

L’Amministrazione ha il dovere di garantire la manutenzione del territorio e la tutela della salute. Non si può aspettare la prossima alluvione, anche di liquami, per intervenire”.