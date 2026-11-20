CULTURA NEL PIATTO

Timballo di maccheroni in crosta: l’architettura si mangia

Prima di essere un piatto, il timballo è un progetto. Ha un involucro, una struttura interna e un equilibrio da rispettare: la crosta deve sostenere il ripieno, la pasta restare saporita e la fetta raccontare tutto al primo taglio. Un piccolo edificio commestibile, da portare in tavola intero e scoprire insieme.

Questa è una versione domestica, con pasta brisée, ragù e provola: scenografica ma realizzabile.

Ingredienti per 8 porzioni

Stampo a cerniera da 20 cm, alto almeno 7 cm

500 g di pasta brisée

320 g di maccheroni corti

300 g di carne bovina macinata

500 g di passata di pomodoro

150 g di piselli sgranati

150 g di provola

40 g di Parmigiano grattugiato

60 g di cipolla

60 g di carota

40 g di sedano

20 g di olio extravergine d’oliva

50 ml di vino bianco

1 uovo per spennellare

Sale, pepe e qualche foglia di basilico

Preparazione

Tritate cipolla, carota e sedano e fateli appassire nell’olio a fuoco dolce. Aggiungete la carne, rosolatela e sfumate con il vino. Unite la passata e lasciate cuocere per circa 40 minuti, aggiungendo i piselli negli ultimi 15 minuti. Regolate di sale e pepe e profumate con il basilico. Il ragù deve risultare denso, ma ancora morbido.

Cuocete i maccheroni molto al dente, scolandoli circa 3 minuti prima del tempo indicato. Conditeli con il ragù e lasciateli intiepidire. Aggiungete il Parmigiano e la provola tagliata a piccoli cubetti.

Foderate il fondo dello stampo con carta forno e rivestite fondo e pareti con circa due terzi della brisée, lasciandola sporgere leggermente dal bordo. Versate il ripieno e assestatelo delicatamente con il dorso di un cucchiaio.

Coprite con la pasta rimasta, sigillate bene i bordi e praticate al centro un piccolo foro per far uscire il vapore. Con i ritagli potete creare foglie o decorazioni. Spennellate con l’uovo sbattuto.

Cuocete in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 50–60 minuti, sul ripiano medio-basso. Se la superficie scurisce troppo, proteggetela con un foglio di alluminio.

Aspettate 20–25 minuti prima di aprire lo stampo e tagliare: è il riposo che aiuta la struttura a reggere e rende la fetta più pulita.

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Calcolati su 8 porzioni; possono variare soprattutto secondo la brisée, la carne e la provola utilizzate.

Energia: circa 610 kcal

Proteine: 24 g

Carboidrati: 61 g, di cui zuccheri 7 g

Grassi: 29 g, di cui saturi 13 g e insaturi 16 g

Fibre: 5 g

Colesterolo: circa 85 mg