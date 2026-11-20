Anche la Sardegna partecipa alla giornata di mobilitazione nazionale che vede scendere in piazza studenti e lavoratori, uniti dalle richieste di maggiori tutele, lavoro dignitoso e investimenti nell’istruzione pubblica. Una protesta che mette insieme due mondi solo apparentemente distanti, ma accomunati dalla necessità di ottenere risposte concrete su diritti, condizioni di vita e prospettive per il futuro.

La mobilitazione studentesca arriva dopo settimane di iniziative che hanno coinvolto scuole in tutta Italia, con oltre 150 istituti occupati e più di 50 cortei organizzati nelle città della Penisola dalla Rete degli Studenti Medi. Una protesta che si inserisce anche nello sciopero studentesco europeo e che punta a riportare al centro del dibattito pubblico le difficoltà del sistema scolastico e le richieste delle nuove generazioni.

In Sardegna, la giornata assume un significato particolare per una regione nella quale il tema delle opportunità per i giovani si intreccia con quello del lavoro e delle disuguaglianze territoriali. Il diritto allo studio, l’accessibilità dei percorsi formativi e la qualità degli istituti scolastici sono questioni strettamente legate alla possibilità di costruire un futuro senza essere costretti a lasciare la propria terra.

“Le mobilitazioni delle scorse settimane, da nord a sud, sono il segnale di un disagio profondo, ma anche della volontà di migliaia di studenti e studentesse di prendere parola sul proprio presente e sul proprio futuro”, afferma Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete degli Studenti Medi. “Oggi, con più di 50 cortei in tutta Italia, portiamo questa voce nelle piazze e chiediamo un cambiamento concreto. Non accettiamo che il diritto allo studio rimanga soltanto un principio sulla carta: servono scuole accessibili, sicure, inclusive e realmente in grado di garantire a tutte e tutti le stesse opportunità”.

Gli studenti hanno scelto di affiancare la propria protesta a quella dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti nello sciopero generale, sottolineando il legame tra il diritto a un’istruzione di qualità e quello a un’occupazione stabile e dignitosa.

“Le battaglie per i diritti sono profondamente connesse. La scuola non è separata dalla società in cui viviamo: investire nell’istruzione significa investire nel futuro collettivo del Paese”, prosegue Verdecchia.

Tra le richieste della mobilitazione figurano maggiori risorse per la scuola pubblica, interventi sull’edilizia scolastica, servizi per il benessere psicologico degli studenti e misure concrete per garantire il diritto allo studio. L’obiettivo è impedire che le condizioni economiche e sociali delle famiglie diventino un ostacolo alla formazione e alle possibilità di crescita delle nuove generazioni.

Una piattaforma che riguarda da vicino anche la Sardegna, dove il futuro dei giovani passa inevitabilmente dalla qualità della formazione, dalle opportunità occupazionali e dalla possibilità di costruire un percorso di vita senza dover cercare altrove le condizioni per realizzarlo.