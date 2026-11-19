Contrordine e nuovo colpo di scena nella telenovela continuità territoriale: Aeroitalia resta in Sardegna. Almeno per il momento, e sicuramente oltre il 15 gennaio, indicata nella pec come data di addio all’isola. La compagnia aerea e la Regione hanno infatti raggiunto un’intesa per istituire un tavolo di lavoro congiunto, al termine di un incontro svoltosi oggi a Roma tra i vertici del vettore e i rappresentanti dell’amministrazione regionale.

Al centro del confronto l’aumento dei costi del carburante, che negli ultimi mesi ha inciso sulla gestione dei collegamenti in regime di continuità territoriale. Le parti hanno concordato di proseguire il dialogo nelle prossime settimane per individuare possibili soluzioni condivise.