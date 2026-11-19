Ancora demolizioni al mercato San Benedetto. Dopo un paio di settimane di silenzio totale e lavori fermi, questa mattina le ruspe sono tornate a sorpresa in azione per buttare giù alcune porzioni delle uniche due struttura perimetrali rimaste in piedi. E così, a più di un anno e mezzo dalla chiusura dello storico mercato che doveva solo essere ristrutturato, siamo in altissimo mare. All’anno zero dei lavori e con la sensazione che l’amministrazione non sappia ancora bene dove andare a parare: qual è realmente il progetto e l’intervento che sarà realizzato? Perché tanti stop e poi demolizioni? Perché non fare tutto insieme in modo logico e ordinato?

Nessuno lo sa, così come sembra sempre più irrealizzabile l’obiettivo di riaprire nell’estate del 2028: lavori lumaca, cantiere a singhiozzo e nessuna procedura per accelerare il tutto non lasciano ben sperare.

Su tutto, i residenti, vittime di disagio ormai da quasi due anni, per non parlare dei commercianti che hanno registrato un drastico calo dei clienti a causa dei parcheggi falcidiati senza alcuna alternativa. I boxisti, infine, da quella che doveva essere una struttura provvisoria, osservano poco speranzosi in attesa, forse, di poter tornare.