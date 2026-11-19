Quasi cento interventi hanno animato il dibattito sul costo delle bombole del gas dopo l’articolo pubblicato ieri da Casteddu Online sui prezzi a Cagliari. Le testimonianze dei lettori raccontano una situazione molto diversa da un Comune all’altro.

Nel capoluogo una bombola da 15 chili può arrivare a costare 45 euro con consegna a domicilio. Fuori città, invece, vengono segnalati prezzi più bassi: 36 euro a Sinnai, sempre con consegna a casa, 34 a Senorbì e 33 a Villacidro. Da La Maddalena arriva una segnalazione di 40 euro per una bombola da appena 10 chili. Anche a Sassari, secondo alcuni lettori, si spendono 45 euro con consegna a domicilio e 40 per chi ritira direttamente.

A far discutere è soprattutto il possibile allineamento dei prezzi. «La concorrenza è la base del commercio, purché sia leale. Questo allineamento perpetuo non lo trovo corretto nei confronti della clientela. Meglio andare fuori città, dove il prezzo è inspiegabilmente più basso», scrive un consumatore. Un altro si domanda: «Ne stanno anche approfittando un pochino, secondo me».

C’è anche chi manifesta tutta la propria rassegnazione: «Purtroppo dobbiamo sottostare perché dobbiamo pur mangiare e non si può andare al ristorante». E chi, davanti ai rincari, pensa di tornare alle vecchie alternative, affidandosi alla legna e al camino.

Resta la domanda che emerge dalle testimonianze: perché una bombola dello stesso formato può costare così tanto da un Comune all’altro? Una differenza che i consumatori chiedono di comprendere, invocando maggiore trasparenza e concorrenza.