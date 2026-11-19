Cagliari, maxi perdita idrica sotto il ponte Sa Scafa, la tubatura ancorata alla parete ha ceduto e in laguna finisce una cascata di acqua potabile.

Il guasto è stato segnalato oggi da un lettore di Casteddu Online che ha immortalato la grossa falla che si è creata più o meno a metà del ponte.

Al momento non è certo da quanto tempo vada avanti la fuoriuscita del bene prezioso che cade copioso in acqua, la speranza è che le istituzioni di competenza possano intervenire al più presto per riparare la condotta e porre fine allo spreco.