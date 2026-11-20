Fine di dubbi e perplessità: i cinque nuovi palazzi nell’area compresa tra via Biasi e via Chiabrera, a Cagliari, saranno costruiti. Dopo due rinvii in commissione, per chiarire alcuni aspetti sui quali anche il sindaco Massimo Zedda aveva espresso remore, il consiglio ha dato il via libera, sindaco compreso. L’intervento interesserà una superficie di circa 6.910 metri quadrati, in un contesto urbano già densamente edificato e a ridosso di due scuole. Il progetto prevede nuovi edifici residenziali, aree verdi e spazi pubblici da cedere all’amministrazione comunale.

Il provvedimento, illustrato in Aula dall’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu, riguarda la trasformazione urbanistica di un comparto nel quale sono presenti alcune aree rimaste finora libere. Nel dettaglio, circa 3.838 metri quadrati saranno destinati alla componente privata, mentre circa 2.500 metri quadrati saranno ceduti al Comune per la realizzazione di spazi pubblici e verde.

I cinque edifici saranno concentrati prevalentemente nella parte interna dell’area, mentre lungo le strade sono previste sistemazioni a verde. Uno degli aspetti più rilevanti del progetto riguarda le altezze: la proposta iniziale contempla fabbricati articolati su cinque, sei e fino a sette livelli, compresi piano terra e attico.

Per favorire un inserimento più armonico nel tessuto urbano esistente, sono state indicate alcune prescrizioni, a partire dalla verifica della possibilità di uniformare le altezze, privilegiando un limite massimo di cinque livelli, in linea con gli edifici già presenti nella zona.

Tra le altre indicazioni figurano le verifiche sui distacchi e sui parametri urbanistici, la qualità architettonica, l’autonomia dei singoli lotti funzionali e la corretta organizzazione dei parcheggi e delle aree da trasferire al patrimonio comunale.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla sostenibilità ambientale. Il progetto dovrà prevedere soluzioni in grado di migliorare il comfort urbano, favorire il risparmio energetico e contrastare gli effetti delle alte temperature. In particolare, per gli interventi su suoli liberi, la superficie ombreggiata da alberi o dispositivi vegetali dovrà essere almeno pari all’ingombro degli edifici. Le sistemazioni del verde dovranno inoltre rispettare gli indirizzi del Piano del verde comunale.

La Commissione urbanistica aveva espresso sei voti favorevoli e quattro astensioni. Con il via libera del Consiglio comunale si compie un passaggio decisivo per la trasformazione dell’area, sulla quale si concentrano le questioni legate all’impatto delle nuove costruzioni, alla compatibilità delle altezze con il quartiere e alla qualità degli spazi pubblici e delle aree verdi.