Cagliari, fioriere abusive in piazza Yenne: stop ai tavolini all’aperto per 6 giorni al locale “Ta Bonu”

Fioriere abusive: locale di piazza Yenne per 6 giorni senza tavolini all’aperto. Blitz della polizia municipale a Stampace e Marina contro la movida selvaggia. Gli agenti cagliaritani il 25 febbraio scorso hanno accertato che la “Savoia S.rl.” titolare del locale “Ta bonu” di piazza Yenne, aveva occupato il suolo pubblico con ombrelloni, sedie, fioriere, senza rispettare le prescrizioni della concessione. Secondo gli agenti, il locale stava occupando il suolo in un orario ricompreso tra il limite orario finale e il limite orario iniziale della concessione, lasso temporale durante il quale non è ammessa l’occupazione del suolo con arredi.

E scatta quindi la sospensione per 6 giorni della concessione di suolo pubblico, con obbligo di rimozione degli arredi dall’area concessa. La sanzione entrerà in vigore dal 10 al 15 gennaio 2024 compresi.

Municipale in azione anche alla Marina. Il 10 maggio scorso gli agenti hanno accertato l’occupazione abusiva del suolo pubblico in via dei Mille da parte della società “Ventuno S.r.l.”, titolare di “Meatropolis”, che aveva sistemato due ombrelloni e tre fioriere davanti al locale senza autorizzazione. Gli uffici comunali hanno deciso in questo caso di fermare per 60 giorni la procedura di rilascio della concessione del suolo pubblico.