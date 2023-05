Cagliari, era ubriaco il 40enne che si è schiantato contro 4 auto: denuncia e patente ritirata

Era ubriaco Diego Pitzalis, il 40enne che al volante della sua Bmw si è schiantato contro quattro auto parcheggiate in via 24 Maggio, a pochi metri da piazza Garibaldi. Se non si fosse fermato, sbattendo violentemente contro una macchina in sosta, sarebbe finito contro i passanti e i locali food alla fine della strada. Patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza e multa in arrivo: gli agenti della polizia Locale intervenuti sono riusciti a tenere sotto controllo la situazione e lo stesso guidatore, tutt’altro che collaborativo, con grande professionalità.

Sul posto, dopo circa un’ora, è arrivata la madre di Pitzalis: “Non aveva mai bevuto sino ad ubriacarsi, sta male perche sta affrontando una delusione d’amore”, ha detto agli agenti e, successivamente, anche alla nostra redazione. “Mio figlio non è un delinquente, lavora onestamente e ha un’azienda tutta sua”. Lo stesso Pitzalis, quando i fumi dell’alcol hanno iniziato a diradarsi, resosi conto di quanto capitato, ha assicurato: “Pagherò tutti i danni”.