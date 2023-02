Cagliari, cercano disperatamente un alloggio in affitto:”Siamo disperati, aiutateci”

Cercano disperatamente un alloggio in affitto, entro il 5 marzo esattamente, “siamo disperati, aiutateci”. Questo è l’appello di una coppia residente nell’hinterland cagliaritano, chiedono di mantenere riservata la loro identità perché genitori di due bimbi, uno dei quali affetto da una rarissima patologia. La storia ha, quasi, dell’incredibile, anche se, purtroppo, è comune a tante persone in cerca di una casa o appartamento in affitto: “Lavoriamo entrambi – spiega la donna – mio marito nel settore della ristorazione a Cagliari e ha un buon stipendio. Io sono artigiana e, nonostante abbiamo una situazione economica stabile, riusciamo a trovare nemmeno un appartamento disponibile. Siamo disposti a pagare anche 750 euro di affitto”. Una problematica, quella della carenza di case in affitto, non indifferente: “Ci siamo rivolti a tante agenzie immobiliari ma per le poche case in affitto che sono disponibili c’è una richiesta impressionante. Entro il 5 marzo dobbiamo lasciare l’abitazione dove viviamo da anni, il proprietario ha questa esigenza, e siamo disperati. Abbiamo cercato alloggio persino a Oristano, siamo infatti disposti a trasferirci purché il comune sia ben collegato con i mezzi pubblici per qualsiasi esigenza”.

“Non abbiamo grosse pretese, ci basterebbe un appartamento o una casa non arredata, poiché abbiamo i mobili, purché abbia una cameretta per i bambini”.

3802421692 è il numero di telefono messo a disposizione dalla coppia per essere contattata.