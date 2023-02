“Pirri non è periferia di Cagliari, merita un Carnevale ricco di eventi come da tradizione”

“Pirri non è una periferia di Cagliari, bensì è parte integrante della città, merita quindi un carnevale ricco di eventi come da tradizione pirrese. Mi auguro che l’anno prossimo ci sia un interesse maggiore ad ascoltare le nostre proposte in modo tale da poterlo organizzare meglio e in tempo” spiega il presidente della commissione Commercio Eugenio Spiga. Si concludono questa mattina gli eventi legati alla festa dell’anno, organizzata con non poche difficoltà dalla municipalità in collaborazione con varie associazioni e il “Crogiuolo” che, pur di regalare momenti di svago ai cittadini, si sono prodigati senza sosta con le poche risorse disponibili. “Abbiamo aperto il carnevale praticamente a costo zero con lo spettacolo spiderbubbleman e le zeppole offerte dalle pasticcerie locale ai tantissimi bambini presenti e oggi concludiamo con la tradizionale sfilata”. Un programma che poteva prevedere qualche evento in più ma che, nonostante sia stato messo in piedi in brevissimo tempo, ha richiamato l’attenzione di centinaia di persone che hanno ben apprezzato e ringraziato per le proposte offerte. “Ringrazio la presidente della municipalità di Pirri Maria Laura Manca per quanto ha fatto e per l’attenzione costante nei confronti della comunità Pirrese”.

“Abbiamo fortemente voluto – afferma Fiorella Carrus, presidente della commissione Decentramento – poter organizzare nuovamente il carnevale a Pirri per far vivere nuovamente la magia delle maschere, dei coriandoli e delle stelle filanti a grandi e piccini. L’impegno è stato grande e costante e possiamo ritenerci soddisfatti nel nostro piccolo di quello che siamo riusciti a fare”.