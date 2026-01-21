Calabrese, nata a Brancaleone il 21 gennaio 1926 ma cagliaritana dentro dopo ottant’anni trascorsi in città: l’arrivo in Sardegna, infatti, risale al 1946, nell’immediato dopoguerra, a 20 anni. Da lì una famiglia costruita insieme al marito, il signor Marco Matta, di professione metalmeccanico ed elettricista: quattro figli (due uomini e due donne), 10 nipoti e 8 pronipoti a cui ha dedicato una vita. E un’altra grande passione, tiene a sottolineare: “Sono una vera amante del mare”.

A portare gli auguri dell’amministrazione il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, che l’ha omaggiata nella sua casa al Cep di una pergamena e di una medaglia celebrativa: “La signora Elvira è un esempio di dedizione e cura ai suoi affetti più cari e a Cagliari, che è entrata nel suo cuore quando era giovanissima e non ha mai lasciato”