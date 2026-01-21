Ci sarebbe un’ulteriore svolta nelle indagini sull’atroce delitto di Federica Torzullo, ritrovata senza vita domenica mattina ad Anguillara Sabazia nell’azienda del marito, Claudio Agostino Carlomagno.

Stando a quanto appreso da La Presse e Adnkronos, l’uomo – dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere- starebbe ora confessando l’accaduto davanti al Pm di Civitavecchia Liguori.

Un delitto che – da quanto emerso fino a questo momento- risulta efferato e violento. 23 coltellate, soprattutto a viso e collo, con un’arma bilama non ancora ritrovata. Poi il tentativo di dare fuoco al corpo per ostacolarne il riconoscimento e la mutilazione di una gamba. I reati contestati sono quelli di femminicidio e occultamento di cadavere.