Cagliari, anziano trovato morto in casa: addio a Mario Deidda, 80 anni. Due giorni fa la macabra scoperta da parte dei vigili del fuoco che hanno trovato l’uomo riverso a terra oramai privo di vita.

Sono intervenuti per un banale e comune intervento di apertura porta e invece i vigili del fuoco hanno fatto una macabra scoperta: in quella casa di piazza Medaglia Miracolosa a Cagliari c’era il cadavere di un anziano in avanzato stato di decomposizione. L’anziano potrebbe essere stato vittima di un incidente domestico e non essere più riuscito a rialzarsi. Il funerale si svolgerà presso il cimitero di San Michele.