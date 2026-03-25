Cagliari celebra una nuova centenaria, la signora Nunzia Canu: circondata dall’affetto dei parenti, ha festeggiato oggi, mercoledì 25 marzo, il prestigioso traguardo.

Originaria del quartiere di Villanova, Nunzia ha sempre vissuto a Cagliari: ha sempre abitato in San Benedetto, zona che ha sempre amato per la sua centralità e per l’offerta di servizi.

Sposata con Alfredo Atzeni, attaccante del Cagliari nella seconda metà degli anni Quaranta, ha avuto cinque figli (Susanna, Sergio, Stefania, Sandro e Silvana), sei nipoti ed è quattro volte bisnonna. Le numerose incombenze, però, non le ha mai impedito di essere una madre lavoratrice: impiegata per più di 25 anni, non da tutte in quel periodo, anzi, come dattilografa all’Automobile Club in via Carboni Boi, ha sempre coniugato il lavoro con la gestione della famiglia.

A portare gli auguri dell’Amministrazione comunale e della città il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, che ha consegnato alla signoa Nunzia la pergamena e la medaglia celebrative di questa giornata.