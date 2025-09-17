La polizia ha arrestato in flagranza un uomo, di 30 anni di Cagliari, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella notte, gli agenti della squadra volante, durante un servizio di controllo del territorio in Via San Benedetto, hanno proceduto al controllo di un uomo a bordo di un monopattino, dalla cui tasca posteriore del pantalone fuoriusciva un oggetto metallico. Durante il controllo i poliziotti hanno notato un certo nervosismo da parte dell’uomo e insospettiti da questo atteggiamento hanno proceduto alla perquisizione. L’oggetto metallico notato si è rivelato essere un paio di forbici di grosse dimensioni, mentre all’interno di una tasca e dello zaino sono state trovate delle bustine di plastica contenenti dei cristalli di colore bianco, per un peso complessivo di 11 grammi e la somma di denaro di 140 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. La sostanza, analizzata nei laboratori della Polizia Scientifica, è stata identificata come metanfetamina, la cosiddetta shaboo.

Dalla perquisizione domiciliare sono state trovate numerose bustine, utilizzate presumibilmente per il confezionamento dello stupefacente.

Il 30enne è stato arrestato in flagranza e i fatti accertati dagli agenti della polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del gip che a seguito dell’udienza di convalida, ne ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.