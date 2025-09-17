La speranza è che entro domenica tutto sia pronto e che i Nomadi possano spazzar via gli inconvenienti dell’ultimo minuto a suon di “Io vagabondo” e “Un pugno di sabbia”.

Capoterra, Nomadi in arrivo ma il palco è un flop: montato e smontato a tempo di record ora è nuovamente sotto le mani degli operai per alzarlo di mezzo metro. Il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda: “Sono stati spesi quasi 200 mila euro per realizzarlo e ora servono altre decine di migliaia di euro per metterlo a norma”.Grande attesa per il concerto della band senza tempo che scalderà le corde vocali dei tanti cittadini trepidanti per l’evento: sarà domenica e si prevede già il tutto esaurito in piazza Liori, lo spazio per spettacoli, concerti e momenti di aggregazione ridisegnato dalla giunta guidata da Beniamino Garau. Ma qualcosa, all’ultimo momento, ha manomesso il clima di festa trasformandolo in corsa contro il tempo per sistemare la struttura: da alcuni giorni gli operai sono al lavoro per “aggiustare” le misure e adeguarle a quelle richieste dalle norme in vigore.Un piccolo inconveniente, insomma, che per il presidente della commissione vigilanza si trasforma in motivo di polemica: “46 mila euro da spendere in più e che sarebbero potuti essere investiti in altre opere di pubblica utilità”.