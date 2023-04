Cagliari, al volante di una Mercedes rubata e con un coltello: denunciato 43enne di Assemini.

E’ avvenuto ieri a Cagliari. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere un 43enne di Assemini, disoccupato e noto alle forze dell’ordine. Attorno alle 13 di ieri i militari sono intervenuti su segnalazione in via del Commercio dove hanno controllato l’uomo, che al momento si trovava alla guida di una Mercedes, risultata poi rubata a Capoterra. Sottoposto a perquisizione, il fermato è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, tipo pattadese, lungo 21,5 cm. L’oggetto è stato sottoposto a sequestro mentre la vettura è stata restituita al legittimo proprietario qualche ora dopo.