Barbara e Eralda, 17 e 19 anni: le due giovani vite spezzate nel tragico incidente del sabato sera

Eralda Spahillari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17 anni erano in auto con due amici (gravissimi): la macchina è finita contro un albero. Come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net, Barbara Brotto, aveva 17 anni ed era di Oderzo, e Eralda Spahillari, appena 19 , viveva con la famiglia di origini greche a Ponte di Piave. Le amiche erano su una Bmw 420: l’auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un platano in via Sant’Antonino. L’incidente è avvenuto nei pressi di Treviso, a Gorgo al Monticano. Altre due vite giovanissime spezzate nelle strade italiane in un altro drammatico sabato sera.