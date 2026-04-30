Teulada, salva 11 migranti in mare e viene insultato sui social: “Abbiamo soccorso persone in difficoltà e avvisato la Guardia di Finanza, che è intervenuta come sempre con professionalità. Questo è ciò che fa chi conosce il mare. Il resto sono opinioni”.

Un noto pescatore, Mirko Serra, famoso per aver creato il gruppo di pesca sportiva della Sardegna, due giorni fa ha ripreso un gruppo di migranti fermi in mare. Non è la prima volta, bensì almeno altre 20 imbarcazioni sono state aiutate da Serra e il suo team. Sui social ha postato il momento del salvataggio: “Facce stanche e felici, l’arrivo nelle coste sarde di 11 Algerini in cerca di nuova vita. Non giudico mai questi ragazzi, se fossi nato là probabilmente sarei il primo a provare ad andar via”.

Migliaia sono i commenti che hanno invaso la bacheca del gruppo di pesca, tantissimi contro chi ha salvato i giovani provenienti dall’Algeria.

Ma Serra e il suo team non arretrano, anzi ribadiscono: “In mare si salva, non si giudica”.