Più treni nelle ore di punta e collegamenti rafforzati sulle principali direttrici dell’Isola. È la riorganizzazione prevista dal nuovo orario ferroviario invernale della Sardegna, in vigore dalla seconda metà di dicembre e attualmente in fase di definizione tra Regione e Trenitalia. Il piano prevede corse ogni due ore sulle linee principali, frequenze fino a 30 minuti nei collegamenti pendolari e tre treni giornalieri in più tra Cagliari e Macomer.

L’offerta crescerà ulteriormente dall’1 aprile 2027, con la riattivazione della linea ferroviaria del Sulcis: i collegamenti giornalieri saliranno a 220, il 30,9% in più rispetto a oggi. Previsti servizi orari tra Cagliari e Decimomannu, San Gavino e Iglesias-Carbonia Serbariu. Sulla Sassari-Olbia le corse saranno ogni ora nelle fasce di maggiore affluenza e ogni due ore nel resto della giornata. Interventi anche nelle stazioni di Abbasanta e Cagliari Santa Gilla.

“Stiamo migliorando il servizio sulla base del Piano regionale dei trasporti, con un’offerta più efficace nell’arco dell’intera giornata. Stiamo ascoltando le esigenze dei territori per integrarle nell’assetto definitivo”, dichiara l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca.

Il nuovo modello, spiega Maurizio Romano, direttore regionale di Trenitalia, è stato elaborato sulla base dei dati di frequentazione e punta a rendere più efficiente la distribuzione delle corse, in coordinamento con la Regione.