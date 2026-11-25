Circa mille studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado hanno attraversato questa mattina il Parco naturale regionale di Molentargius-Saline per dire no alla violenza sulle donne. Una grande mobilitazione organizzata dal Comune di Quartu Sant’Elena in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, con l’iniziativa “5 km, 5 colori, una sola voce – Dal silenzio alla libertà”.

Ragazze e ragazzi sono arrivati con striscioni, cartelloni realizzati a mano e magliette bianche, partecipando a una camminata collettiva partita dal parcheggio di via Don Giordi. Presenti il sindaco Graziano Milia e l’assessora alla Pubblica istruzione e alle Politiche di genere Marcella Marini, che ha aperto il corteo insieme alle assessore Romina Mura e Monica Sotgiu.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Lumae ETS, con il coordinamento di Alessandra Mossa e Monica Privitera, promotrici del progetto “Muoviti per difenderti”, e il supporto dell’associazione ANNA.

Il percorso di cinque chilometri è stato scandito da altrettanti colori, ciascuno associato a un messaggio: il rosso per ricordare le vittime, il nero per rappresentare silenzio e paura, il giallo per il coraggio di reagire, il viola per la rinascita e la dignità, il bianco e l’azzurro per la libertà e la pace.

Al termine della passeggiata i partecipanti hanno raggiunto il Villaggio della Libertà, dove associazioni, società sportive, attività commerciali, istituzioni, Forze dell’ordine e Centro antiviolenza hanno presentato il proprio impegno sul tema. La giornata si è conclusa con un momento ispirato alla festa dei colori Holi, tra musica e polveri colorate, trasformando il parco in uno spazio di condivisione.

«È stata una giornata intensa, che ci ha lasciato un segnale forte: fare comunità è importante, e contro la violenza si può agire solo se siamo tutti uniti», ha commentato l’assessora Marcella Marini. «Un fiume di ragazzi, e anche tanti bambini, ha riempito il parco con una partecipazione vera, sentita, emozionante».

Marini ha ringraziato le scuole e le associazioni presenti, sottolineando anche il ruolo del Centro antiviolenza e dei Carabinieri: «Quando una persona ha bisogno di aiuto deve chiederlo subito e non rimanere in silenzio, perché c’è chi è pronto ad ascoltarla».

Un messaggio che, nelle intenzioni degli organizzatori, non si esaurisce con la camminata del 25 novembre, ma deve continuare ogni giorno nelle scuole, nelle famiglie e nelle relazioni.