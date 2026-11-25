Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:00, i Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco, con il supporto del personale dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni, disoccupato, residente in paese e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di droga. A seguito di perquisizione personale e domiciliare eseguita presso l’abitazione di fatto dell’uomo, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi e la somma contante di 320 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.