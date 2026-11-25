Paralizzato dall’età di 17 anni dopo un tuffo al mare, “Da quell’esperienza nasce una scelta di responsabilità umana: offrire ascolto, vicinanza e disponibilità concreta, perché chi attraversa una situazione difficile non debba sentirsi ignorato o lasciato solo”.

Troppi gli incidenti stradali che segnano le strade sarde, gli ultimi risalgono a ieri: a Monastir come lungo la ss 130 diversi veicoli coinvolti e altrettanti feriti, alcuni trasportati in ospedale.

Ma c’è di peggio: c’è chi rimane invalido per sempre o perde la vitae l’isola è tra le regioni italiane a pagare un prezzo altissimo. Nasce così la solidarietà di Lorusso verso le famiglie sarde, che si propone “Accanto alle Famiglie” per “esserci davvero, senza decidere al posto di nessuno”.

“Accanto alle Famiglie” è un’iniziativa personale, autonoma e senza scopo di lucro di Massimo Lorusso, giornalista e scrittore. È rivolta alle persone coinvolte in incidenti stradali e ai loro familiari: da chi affronta una ferita a chi convive con conseguenze permanenti, fino a chi vive il dolore di un lutto. A 17 anni un incidente ha lasciato Lorusso paralizzato dal collo in giù. Da quell’esperienza nasce una scelta di responsabilità umana: offrire ascolto, vicinanza e disponibilità concreta, perché chi attraversa una situazione difficile non debba sentirsi ignorato o lasciato solo. Il significato del nome: non davanti, per decidere al posto delle famiglie. Non dietro, per osservarle da lontano. Accanto, per ascoltare prima di proporre, rispettare le scelte e tendere una mano senza imporre nulla. La persona resta protagonista del proprio percorso. Una disponibilità personale, gratuita e discreta. L’iniziativa offre gratuitamente ascolto e vicinanza umana, nel rispetto dei tempi e della riservatezza di ciascuno. Chi lo desidera può chiedere informazioni, conoscere la testimonianza di Lorusso e, su propria richiesta, essere messo in contatto con professionisti per eventuali chiarimenti. Ogni scelta rimane libera e personale.

“Nella mia esperienza personale, dall’inizio alla conclusione della procedura non ho anticipato neppure un euro”. Questo racconto non costituisce un impegno economico riferito all’attività di professionisti terzi.

Nessuna finalità pubblicitaria o commerciale: al centro ci sono le persone, la loro dignità e il diritto di essere ascoltate.

Il nostro nome definisce una posizione precisa: una presenza al fianco delle persone, mai al di sopra delle loro scelte. È il principio che orienta il modo in cui ascoltiamo, comunichiamo e offriamo sostegno. Perché il nostro compito non è assumere il comando, anticipare le decisioni o proporre soluzioni prima di conoscere i bisogni. Ogni famiglia ha una storia, priorità e sentimenti propri. Ascoltare significa riconoscerne l’autonomia, non sostituirsi alla sua volontà.

Non vogliamo nasconderci, limitarci a osservare o lasciare le persone sole a cercare aiuto. Una presenza autentica non è invadente, ma nemmeno distante: sa mostrarsi disponibile con discrezione e attenzione, senza pretendere nulla in cambio.

Accanto alle famiglie, perché essere accanto significa stare sullo stesso piano: ascoltare senza giudicare, sostenere senza imporre, proporre senza condizionare. Significa rispettare i tempi di ciascuno, offrire una mano concreta e lasciare sempre libera la persona di accoglierla oppure no. Non promettiamo di avere tutte le risposte. Ci impegniamo a esserci con umanità, rispetto e sincerità. La vicinanza non toglie spazio alle persone: le aiuta a non sentirsi sole proprio quando ne hanno più bisogno. Non davanti per decidere al vostro posto. Non dietro per lasciarvi soli. Accanto, per

ascoltarvi e tendervi una mano.

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