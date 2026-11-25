Ci sono gesti d’amore che non hanno bisogno di grandi parole. Gesti silenziosi, fatti pensando al futuro e soprattutto alle persone che ci stanno accanto.

Uno di questi è scegliere di organizzare in anticipo il proprio servizio funebre, evitando che un giorno siano i familiari a dover affrontare, oltre al dolore della perdita, anche preoccupazioni economiche, decisioni difficili e possibili incomprensioni.

È proprio da questa sensibilità che nasce uno dei servizi proposti dalle Agenzie Funebri Sorrentino ed Erminio Pani – Gruppo Sorrentino: i cosiddetti contratti per servizi funebri a vivente.

Prezzo bloccato e pagamenti senza fretta

Il funzionamento è semplice: la persona sceglie il servizio desiderato e concorda un preventivo dettagliato, con la possibilità di bloccare il prezzo delle prestazioni previste dal contratto anche per un funerale che si svolgerà tra 10, 15 o più anni.

Ma c’è un altro vantaggio importante: non è necessario pagare tutto subito.

È possibile effettuare versamenti mensili, trimestrali oppure scegliere liberamente quando e quanto versare, secondo gli accordi stabiliti, senza dover sostenere l’intera spesa in un unico momento.

Una soluzione che permette anche alle famiglie di programmare gradualmente la spesa, con serenità e senza pressioni economiche.

La sicurezza di affidarsi a una realtà consolidata

Quando si sceglie di pagare oggi un servizio che potrebbe essere necessario tra molti anni, la fiducia è fondamentale.

Per questo molte persone cercano aziende solide, conosciute e capaci di garantire continuità nel tempo.

Il Gruppo Sorrentino, con la storia di Sorrentino dal 1951 ed Erminio Pani dal 1880, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera affidarsi a una realtà consolidata, dove professionalità, serietà e sicurezza accompagnano ogni scelta.

Un gesto d’amore verso chi resterà

La società cambia. Sempre più persone vivono sole, non hanno figli oppure hanno familiari che risiedono lontano dalla Sardegna, magari all’estero.

Altre, pur avendo una famiglia presente, semplicemente non vogliono gravare economicamente sui propri cari.

Programmare anticipatamente il proprio funerale significa anche evitare che, in un momento già segnato dal dolore, possano nascere discussioni sulle spese, sulle decisioni da prendere o sulle volontà della persona scomparsa.

«Non voglio lasciare un problema ai miei figli. Voglio lasciare loro serenità».

È questo il pensiero che racchiude il significato più profondo di una scelta simile.

Perché dietro un contratto funebre stipulato in vita non c’è soltanto un accordo economico, ma un gesto di responsabilità, indipendenza e amore verso le persone care.

Programmare non significa anticipare la morte. Significa vivere con maggiore serenità, sapendo di aver già pensato al domani.

Dove trovarci e come richiedere informazioni

Per conoscere meglio i contratti per servizi funebri a vivente e le modalità di pagamento personalizzate, è possibile rivolgersi alle Agenzie Funebri Sorrentino ed Erminio Pani – Gruppo Sorrentino, presso le sedi di Cagliari:

– Via Smirne 103 – fronte ospedale

– Via Baccaredda 48

– Via Regina Margherita 81 (il nostro ufficio ha le insegne nere ed è quello più vicino al Bastione)

Per informazioni e consulenze senza impegno: 328 299 6038.

Un incontro riservato, senza alcun obbligo, per conoscere tutte le possibilità e scegliere con serenità.

Sorrentino ed Erminio Pani – Gruppo Sorrentino. La sicurezza di una storia consolidata, la serenità di una scelta consapevole.