La visita del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, prevista il prossimo 13 dicembre all’ospedale Brotzu di Cagliari, accende il dibattito sull’esposizione delle bandiere. A sollevare la questione è Gianfranco Angioni, di Usb Pi Sanità, che chiede di non sacrificare il vessillo dei Quattro Mori per fare spazio a quello vaticano.

Attualmente sui tre pennoni dell’ospedale sventolano le bandiere dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Sardegna. Con l’arrivo del cardinale Parolin si pone la necessità di esporre anche quella della Santa Sede. Ma per Angioni non è accettabile che a essere ammainata sia proprio la bandiera sarda.

«Non siamo contrari alla presenza della bandiera vaticana, anzi, riteniamo giusto che venga esposta in segno di rispetto per la visita. Ma non accettiamo che a essere sacrificata debba essere proprio la Sardegna», afferma il rappresentante sindacale.

Angioni richiama la normativa sul cerimoniale, in particolare la legge 22 del 1998 e il Dpr 121 del 2000, e invita la direzione generale del Brotzu a verificare le disposizioni applicabili, acquisendo indicazioni ufficiali dagli organismi competenti.

Tra le soluzioni proposte, la predisposizione di un quarto pennone oppure un diverso allestimento cerimoniale che consenta di esporre tutti i vessilli senza doverne rimuovere nessuno.

«Il rispetto per il cardinale Parolin e per il Vaticano non è in discussione. Ma il rispetto deve essere reciproco. La bandiera vaticana trovi il suo spazio, senza cancellare quello dei Quattro Mori», insiste Angioni.

La richiesta è dunque rivolta alla direzione generale: chiarire preventivamente come intenda organizzare l’esposizione delle bandiere in occasione della visita del 13 dicembre. «Massimo rispetto per il cardinale Parolin, per la Santa Sede e per tutte le istituzioni. Ma altrettanto rispetto per la Sardegna. I Quattro Mori meritano di sventolare anche quando arrivano le più alte autorità. La Sardegna non è ospite a casa propria».