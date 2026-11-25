Bomba d’acqua nei Comuni di Domusnovas e Iglesias: attivata la la Protezione Civile Regionale.

A seguito dei forti temporali, che stanno interessando principalmente i Comuni di Domusnovas e Iglesias, la sindaca di Domusnovas insieme al Vice Sindaco di Iglesias stanno mantenendo aperti i contatti con la Protezione Civile che interverrà se vi sono pericoli imminenti per persone e animali.

Strade come fiumi anche a Gonnesa, il violento temporale sta creando grossi disagi in varie parti della Sardegna.