Un nuovo stanziamento da circa 96 milioni di euro per assicurare i voli in continuità territoriale alla Sardegna nel prossimo triennio e avviare una nuova procedura di gara. È la strada individuata dalla maggioranza in consiglio regionale, dove sarà discussa nelle prossime ore, per far fronte all’annunciata uscita di Aeroitalia dalle rotte agevolate da e per la Sardegna.

La proposta arriverà immediatamente in aula se i capigruppo raggiungeranno l’accordo unanime: solo in quel caso sarà possibile attivare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 102 del regolamento consiliare.

Intanto, Fratelli d’Italia pur restando critica tende la mano alla giunta offrendosi di collaborare mettendo da parte le rivalità politiche per cercare una soluzione condivisa per i sardi.