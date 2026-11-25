Ventotto femminicidi in sette anni e un incremento del 200% nel 2024 rispetto all’anno precedente. La Sardegna si colloca tra le regioni italiane con la più alta incidenza di donne uccise, un dato particolarmente allarmante in un territorio di poco più di un milione e mezzo di abitanti. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i numeri restituiscono la dimensione di un’emergenza che continua a segnare profondamente l’Isola: le manifestazioni organizzate per oggi sono tante, da nord a sud della Sardegna.

A livello nazionale, nei primi nove mesi del 2026 sono state uccise 67 donne, contro le 77 dello stesso periodo del 2025. Di queste, 58 sono morte in ambito familiare o affettivo e 38 per mano del partner o dell’ex. In Sardegna, invece, l’andamento resta particolarmente preoccupante: nel 2024 si è registrato il picco di otto donne uccise in ambito domestico. Secondo i dati richiamati dalla garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, nell’Isola si verificano mediamente almeno due femminicidi all’anno. In sette casi su dieci, la violenza esplode quando la donna decide di interrompere la relazione.

L’emergenza non si misura soltanto attraverso gli omicidi. Nel cagliaritano, tra gennaio e ottobre 2025, i reati riconducibili al cosiddetto codice rosso sono stati 572, rispetto ai 529 dello stesso periodo dell’anno precedente. Le denunce a piede libero sono salite da 390 a 435, mentre gli episodi di stalking sono passati da 177 a 227, con un aumento di circa il 28%. In calo gli arresti, da 130 a 119. Secondo il prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, nell’Isola vengono affrontati ogni settimana da sei a 12 casi di minacce, maltrattamenti e violenza domestica.

Dietro le statistiche ci sono storie e nomi che hanno segnato la Sardegna. Da Ignazia Tumatis, uccisa a Cagliari dal marito Luciano Hellies, condannato a 21 anni, a Francesca Deidda, assassinata dal marito Igor Sollai, condannato all’ergastolo. C’è poi Michela Rubiu, morta nell’agosto 2025 dopo essere stata aggredita dal marito, e la strage di Nuoro, in cui Roberto Gleboni uccise la moglie Giusi Massetti, due figli, la madre e un vicino di casa.

Tra i casi più recenti anche quello di Cinzia Pinna, 33 anni, uccisa nel settembre 2025 nella tenuta vitivinicola ConcaEntosa, tra Palau e Arzachena.

Un quadro che restituisce la gravità della violenza di genere nell’Isola e richiama la necessità di rafforzare prevenzione, protezione e strumenti di intervento, affinché le denunce e le richieste di aiuto possano arrivare prima che la violenza si trasformi in tragedia.