Assemini, scatta l’adozione del cuore per Cornelia e i suoi dolcissimi gattini nati tre settimane fa

ADOZIONE DEL CUORE PER CORNELIA E I SUOI GATTINI.

Cornelia, alias Eli è la gattina del balcone di Assemini che è stata recuperata qualche giorno prima del parto.

Cornelia ha 8 mesi testata negativa felv e fiv dall’ indole innata di una vera mammina.

Cerchiamo per la dolcissima mammina e per i suoi cuccioli delle vere adozioni del cuore responsabili.

I micini hanno 3 settimane verranno dati in adozione dopo il consenso del veterinario.

Hanno il pelo semi lungo, tre sono bianchi e neri e uno è simil siamese.

Si trovano a Quartu, ci piacerebbe trovare adozione per la mammina insieme a un gattino.

Per prenotazioni inviate il vostro nominativo alla redazione di radio zampetta sarda con un messaggio whatsapp al 348 0941 632.

VI RICORDIAMO ADOZIONI RESPONSABILI, VITA IN TOTALE SICUREZZA E INSERITI COME MEMBRI DELLA FAMIGLIA.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

