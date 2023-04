Aspettando Sant’Efisio: da Cagliari a Nora grandi eventi non solo il primo maggio

L’attesa è quasi giunta al termine per uno degli appuntamenti più seguiti e partecipati di tutta la Sardegna: ancora pochi giorni e si rinnoverà la promessa per la 367^ volta. A Pula i festeggiamenti inizieranno già il 29 aprile, a Nora, con lo spettacolo “Martirio di Sant’Efisio”, portato in scena dalle Associazioni Memoriae Milites e I Cavalieri dell’Antica Locanda, che ripercorrerà gli ultimi giorni di vita del Santo guerriero.

Dal 1º al 4 maggio si susseguiranno giorni densi di eventi civili e religiosi che si svolgeranno tra Pula e Nora, organizzati dall’Assessorato al Turismo del Comune di Pula con la Proloco Pula, il Comitato Festeggiamenti Sant’Efisio, la Confraternita Sant’Efisio, la Parrocchia di S. Giovanni Battista e l’Associazione ViviPula.

A Villa San Pietro due giorni fa si è tenuta una riunione per organizzare e coordinare i vari aspetti legati alla prossima accoglienza del Santo da parte del paese.

“Una riunione “ordinaria” che profumava di straordinario. Di quello straordinario senso di comunità che ci fa sentire tutti e ciascuno parte integrante di un insieme. È per questo – esprime la sindaca Marina Madeddu – che desidero raccontarvela, condividendo alcuni pensieri e provando a trasmettervi un pizzico di quell’energia positiva di cui sono stata inondata io.

Presenti assieme a me il nostro don Nicola, il nostro diacono, l’agente della polizia municipale, il suo responsabile e il comandante della compagnia barracellare, che si occupano della sicurezza e dell’ordine pubblico, rappresentanti dei cavalieri, degli scout, delle traccas, dei gruppi a piedi, del gruppo folk Santu Perdu.

Ciascuno animato dal desiderio di offrire il proprio contributo a quell’evento così carico di devozione e di identità qual’è Sant’Efisio per Villa San Pietro, in una tradizione che si rinnova ogni anno.

Tra visi sorridenti e gioiosi, in un clima armonioso di serenità e collaborazione abbiamo definito tutti gli aspetti organizzativi e quelli legati alla sicurezza.