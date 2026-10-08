La Camera ha approvato definitivamente la riforma elettorale e lo Stabilicum diventa legge con 227 sì e 164 no.

Ma la opposizioni non ci stanno e manifestano palesemente in aula mostrando dei cartelli con su scritto frasi inequivocabili: “Legge truffa”, “no all’imbroglio, “con Meloni – sanità + armi”.

“Vi state concentrando sulla legge elettorale per perpetuare il vostro potere.”, il commento del leader pentastellato Giuseppe Conte. “Vi manca solo indicare che il premio di maggioranza vada a una premier con gli occhi chiari”.

Gli fa eco la segretaria del Pd Elly Schlein: “Avete preso poi lezione da Trump? Sì, perché vi siete ridisegnati con leggi dell’estero per favorire i vostri candidati. E come se non bastasse avete alzato a dismisura il numero di firme richieste per chi si presenta per la prima volta da 40.000 a 372.000 firme, e avete impedito anche di raccogliere le firme digitali. Volete ridurre la democrazia alla scelta di un capo, ma la democrazia non è un assegno in bianco a chi vince il giorno delle elezioni”.