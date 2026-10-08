Una violenta ondata di maltempo ha colpito Carbonia e diversi centri del Sulcis Iglesiente, con 39 millimetri di pioggia registrati in un breve arco di tempo.

Le precipitazioni, particolarmente intense e concentrate, hanno interessato diverse zone del territorio, determinando situazioni di criticità.

“Il fenomeno si è verificato in assenza di allerte meteo diramate dalla Protezione Civile regionale. Il bollettino ufficiale, infatti, indicava per l’Iglesiente un livello di criticità verde, senza segnalazioni di fenomeni meteorologici avversi significativi” ha comunicato il Comune.

“Si tratta di una circostanza che evidenzia quanto eventi meteorologici improvvisi e localizzati possano mettere alla prova anche i sistemi di prevenzione e intervento, richiedendo una risposta tempestiva a situazioni che possono evolversi rapidamente”.

Il Comune di Carbonia ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare gli interventi necessari e affrontare le criticità determinate dal maltempo.

L’Amministrazione comunale e le strutture competenti sono impegnate nella gestione della situazione e nel monitoraggio delle aree interessate.

Il Comune invita la cittadinanza “alla massima prudenza, evitando gli spostamenti non necessari e prestando particolare attenzione alle strade allagate, ai sottopassi e alle zone maggiormente esposte al rischio di allagamento”.