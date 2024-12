Al luna park di Cagliari una visita speciale: Virginia Raffaele tra giostre e consolle, ha trascorso una serata in allegria e in compagnia anche del suo team. Attrice, imitatrice, comica di fama nazionale, è stata anche ospite al festival di Sanremo e, con un sorriso stampato sul viso, ha partecipato a una delle serate che scaldano il divertimento dei cagliaritani e non solo.

Le sue origini appartengono al mondo dello spettacolo viaggiante, la sua famiglia, circense, le ha trasmesso l’amore e la passione per quel mondo fuori dai canoni comuni, fatto di luci e tanto lavoro per regalare emozioni e sorrisi agli spettatori. E quello del luna park è un ambiente molto simile dove la famiglia è allargata e coinvolgente, solidale e affiatata, e propensa sempre a rendere omaggio a chi apprezza e ringrazia, e ha vissuto storie e ricordi indelebili.

A rendere nota la visita è Rossella Duville: “Un’artista immensa, capace di conquistare tutti con il suo talento e la sua ironia, che non ha mai dimenticato le sue origini al Luna Park.

Per Virginia è stato un ritorno speciale, un viaggio nei ricordi e nelle emozioni della sua infanzia tra le giostre. Per noi, accogliere una persona che, nonostante il suo grandissimo successo, rimane una dritta per sempre, è stato un onore.

Un ringraziamento speciale va a Virginia e al suo meraviglioso team, con cui abbiamo condiviso una serata indimenticabile, fatta di risate, racconti e tanta umanità”.