La presenza dei ratti a Cagliari e Pirri sta diventando un’emergenza sempre più grave, con segnalazioni allarmanti da diversi quartieri. L’ultimo episodio preoccupante è avvenuto questa mattina a Pirri, in via Toti, dove un’anziana, tentando di allontanare un grosso ratto con un bastone, è caduta rovinosamente, rendendo necessario l’intervento dei passanti e del 118. Il problema non riguarda solo le zone periferiche: anche il centro di Cagliari è interessato dal problema. Di recente, un ratto è stato ripreso in viale Diaz mentre passeggiava indisturbato ai margini della strada. Situazioni simili vengono segnalate ovunque. Un residente racconta di essere stato inseguito da un ratto in via Sassari, nei pressi di piazza Matteotti: “Saltava per mordermi la gamba. Va fatta una disinfestazione. Vergognoso pagare per vivere nella sporcizia”. Altri lamentano l’assenza di interventi: “Da quanto tempo non si eseguono disinfestazioni?” – “Assurdo che continuino con questi sistemi preistorici dei mastelli lerci con i rifiuti sparsi ovunque. La città è ridotta a uno scempio, tra topi e blatte. Non si sa dove andremo a finire”. L’emergenza rifiuti e la mancata derattizzazione stanno rendendo Cagliari sempre meno vivibile. I cittadini chiedono interventi immediati, ma le istituzioni sembrano ancora in ritardo nell’affrontare il problema.