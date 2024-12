Ad Assemini una pioggia di regali per bimbi e animali: la solidarietà della comunità verso i più fragili, raccolta eccezionale di doni che sono stati distribuiti ai più piccoli della città. Promotrice dell’iniziativa è Erika che, da anni, si prodiga in azioni di volontariato e generosità. A partecipare alla raccolta anche gli studenti della scuola elementare di via Firenze “che hanno donato i giochi che loro non utilizzavano più ma in buono stato per far sì che si potessero donare sabato ad altri bambini”.

Il Natale è più magico che mai se i veri valori si concretizzano grazie a tutti: è così che la speranza passa tra le mani di dona e riceve, con amore e fratellanza. Spazio a tanti giochi, quindi, donati da famiglie e bambini da destinare ad altrettanti bimbi, una montagna di pacchetti per far brillare gli occhi di chi crede a Babbo Natale. Non solo: scatolette e medicine per gli animali di strada, colonie e rifugi hanno costante bisogno di supporto ed ecco così che scatta la beneficenza per non far mancare pappa e cure ai pelosi meno fortunati. Un appello social e la raccolta è fatta: un passaparola virtuale che si trasforma in reale per regale sorrisi e un sentimento profondo che scalda il cuore. “Non mi aspettavo così tanta generosità, vi auguriamo buone feste e che il vostro gesto possa tornarvi indietro in un qualcosa che più desiderate voi”.