Sabato 5 aprile, alle ore 19:00, la Chiesa di San Giuseppe a Pirri (Via Enrico Toti 195) ospiterà un evento musicale di grande valore culturale e artistico: il concerto Sa limba mia est Musica del Coro Collegium Karalitanum, diretto dal Maestro Giorgio Sanna. L’evento si inserisce nel prestigioso Festival Corale Città di Cagliari e celebra, inoltre, il 70° anniversario della fondazione della Chiesa di San Giuseppe.

Dopo il successo riscosso in Spagna, Sa limba mia est Musica torna a esprimere la bellezza e l’intensità della lingua sarda attraverso la musica vocale. Il programma del concerto offrirà un viaggio emozionante nella tradizione musicale isolana, con brani iconici di ispirazione popolare come Deus ti salvet Maria, Il Rosario di Ghilarza, Ninna de su puppu bellu, Non potho reposare, Badde lontana, Ninna nanna de Anton’Istene e molti altri. Accanto a questi classici della tradizione, il repertorio includerà anche celebri composizioni di musica colta di autori quali Ēriks Ešenvalds, Vytautas Miškinis, Camille Saint-Saëns e altri, creando un dialogo affascinante tra tradizione e innovazione.

Con oltre 51 anni di attività ininterrotta, il Collegium Karalitanum è una delle realtà corali più prestigiose della Sardegna, punto di riferimento a livello regionale, nazionale e internazionale. La sua missione è quella di promuovere la cultura musicale attraverso la ricerca, la valorizzazione del patrimonio musicale sardo e la diffusione della musica corale in tutte le sue espressioni.

L’ingresso al concerto è completamente libero, offrendo a tutti gli appassionati l’opportunità di vivere un’esperienza musicale unica.

Aperte anche le audizioni per nuovi coristi

In occasione dell’evento, il Collegium Karalitanum annuncia l’apertura delle audizioni per nuovi membri. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano far parte di una delle formazioni corali più importanti dell’isola. Per partecipare, non è necessaria un’esperienza corale pregressa, ma sono richiesti una buona intonazione, capacità vocali e passione per la musica. Le audizioni possono essere prenotate chiamando il numero 328 9031484 o direttamente in loco dopo il concerto del 5 aprile.

Fondata nel 1972, il Collegium Karalitanum è uno dei cori più rinomati della Sardegna, riconosciuto per la qualità delle sue esibizioni e per l’attenzione alla tradizione musicale sarda. Ha come principale obiettivo contribuire allo sviluppo della musica vocale polifonica sia sotto il profilo culturale che didattico; studia e produce molteplici progetti artistici: concerti, recital, rassegne, incisioni discografiche, registrazioni radiofoniche e televisive, convegni, programmi per le scuole e biblioteche, lezioni-concerto, teatro musicale etc.

Nel corso degli anni, il coro ha partecipato a prestigiosi eventi in Italia e all’estero, rappresentando la Sardegna in numerose competizioni internazionali. La sua missione è quella di promuovere il canto corale come strumento di coesione sociale e valorizzazione culturale.