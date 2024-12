Una piccola star che canta per i suoi coetanei: ecco Andrea, 8 anni, “un bambino bravo, gentile che ha sempre voglia di aiutare gli altri”, bravo nel canto come nella vita, un orgoglio per mamma e papà e non solo. Ieri infatti è stato accolto nell’ufficio del sindaco, insieme ad Andrea, erano presenti i suoi genitori e il fratello maggiore Matteo, “che hanno condiviso con noi l’emozione e l’orgoglio di questo importante traguardo” ha espresso il Comune. Durante l’incontro, Andrea ha ricevuto una pergamena di riconoscimento consegnata dal Sindaco Monica Cadeddu a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, come segno di stima per aver rappresentato Decimomannu con passione e dedizione in un contesto così prestigioso.

“L’emozione di Andrea nel ricevere questo riconoscimento era palpabile e ha regalato a tutti i presenti un momento di grande gioia. È stato un onore per noi ringraziarlo per aver portato alto il nome della nostra comunità e aver dimostrato che il talento e l’impegno possono condurre a risultati straordinari”.

Erano presenti anche l’Assessore Elaine Portoghese e i Consiglieri Comunali Rossella Duville, Marcello Melis e Alessandro Muroni, “che hanno condiviso questo momento speciale con Andrea e la sua famiglia”.