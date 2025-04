E anche quest’ambito l’associazione si impegna nella raccolta alimentare in collaborazione con un punto vendita di Cagliari, situato in viale Marconi. Gli appuntamenti per la raccolta si svolgeranno nei giorni 11, 12 e 13 aprile, in coincidenza con le festività pasquali.

“La Pasqua è un momento di rinascita e condivisione e in questo spirito vi invitiamo a unirvi a noi per sostenere coloro che si trovano in condizioni di bisogno. La nostra missione è quella di aiutare le persone in difficoltà, e con la vostra partecipazione possiamo fare la differenza nella vita di molti.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla dirigenza di LIDL per la disponibilità e il supporto offerto, che ci consentono di realizzare questo importante evento. La vostra generosità sarà un gesto fondamentale per chi è in difficoltà, e ogni piccolo contributo conta”.

“Vi invitiamo a partecipare attivamente alla raccolta, portando alimenti non deperibili e prodotti di prima necessità. La vostra collaborazione è essenziale e rappresenta un gesto di solidarietà verso chi ha bisogno.

Insieme, possiamo creare un impatto significativo e portare un sorriso a chi vive in situazioni di indigenza. Siamo certi che, con il vostro supporto, riusciremo a rendere questa iniziativa un grande successo”.

Scatta la solidarietà che, come ogni anno, si rafforza nei periodi delle feste: un motivo per far sentire la vicinanza, più che mai, a chi non vive un periodo tranquillo, bensì è circondato da problemi e disagi che mettono a dura prova la resistenza del fisico e dell’animo. Nei periodi in cui si celebrano eventi o ricorrenze, i drammi quotidiani si accentuano ancora di più, generando non pochi dispiaceri spesso vissuti in silenzio, nell’isolamento totale. Ma nessuno è solo, questa è la prerogativa dei Ranger che si prodigano al fine di donare un pò di conforto a tutti.